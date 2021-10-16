На Большевистской «Тойота» врезалась в столб — водителя зажало в машине

Поздно вечером в пятницу, 15 октября, в Новосибирске на улице Большевистской водитель «Тойоты-Витц» врезался в столб.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль резко перестроился из крайнего левого в крайний правый ряд, из-за чего иномарка потеряла управление и боком врезалась в световую опору. В результате водитель оказался зажат в салоне — его доставали спасатели.

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23:50.