На Большевистской «Тойота» врезалась в столб — водителя зажало в машине

В Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в столб на Большевистской
Поздно вечером в пятницу, 15 октября, в Новосибирске на улице Большевистской водитель «Тойоты-Витц» врезался в столб.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобиль резко перестроился из крайнего левого в крайний правый ряд, из-за чего иномарка потеряла управление и боком врезалась в световую опору. В результате водитель оказался зажат в салоне — его доставали спасатели.
Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23:50.
— «Тойота» совершила наезд на препятствие. В машине зажат мужчина, — говорилось в сообщении.
На месте работают скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС.
В конце прошлой недели в Новосибирской области иномарка влетела в остановку — водитель погиб на месте.