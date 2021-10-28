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Тема дняГромкое ДТП с Range Rover и погибшей женщиной
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На Большевистской автокран насмерть задавил пешехода

Погибшему было 37 лет

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Спецтехника задавила человека в районе дома <nobr class="_">№ 171</nobr> на Большевистской улице

Спецтехника задавила человека в районе дома № 171 на Большевистской улице

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Вечером 28 октября на Большевистской улице в районе дома № 171 в Октябрьском райне Новосибирска автокран Demag задавил человека. По информации экстренных служб, мужчина скончался на месте от полученных травм.

— Автокран. Наезд на пешехода со смертельным исходом, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

Мужчина переходил проезжую часть, когда на него наехал автокран

Мужчина переходил проезжую часть, когда на него наехал автокран

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Погибшему было 37 лет.

— В 21:30 водитель 1992 года рождения на автомобиле Demag двигался по улице Большевистской со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова. У дома № 171 на улице Большевистской он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1984 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью

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Утром 30 сентября водитель самогруза устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска, когда ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост. Грузовик задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком.

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