На Большевистской автокран насмерть задавил пешехода

Вечером 28 октября на Большевистской улице в районе дома
— Автокран. Наезд на пешехода со смертельным исходом, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
Погибшему было 37 лет.
— В 21:30 водитель 1992 года рождения на автомобиле Demag двигался по улице Большевистской со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова. У дома
Утром 30 сентября водитель самогруза устроил смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска, когда ехал с объекта компании, которая строит четвертый мост. Грузовик задавил женщину, которая шла по тротуару вместе с ребенком.