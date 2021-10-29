Новосибирец попал на камеру регистратора незадолго до гибели на Большевистской — показываем кадры

Момент перед гибелью мужчины на дороге в Новосибирске попал на видео
Мужчину, который вечером 29 октября погиб под колесами автокрана на Большевистской в Новосибирске, едва не сбил другой автомобиль незадолго до аварии. Момент попал на кадры видеорегистратора.
Видео опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что сначала мужчину, переходящего дорогу, чуть не сбил серебристый автомобиль, а затем от столкновения ушел владелец регистратора. За этим автомобилем ехал автокран с включенными сигнальными огнями.
— В 21:30 водитель 1992 года рождения на автомобиле Demag двигался по улице Большевистской со стороны Бугринского моста в сторону улицы Добролюбова. У дома на улице Большевистской, 171 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1984 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщила накануне инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.
Сегодня утром, 29 октября, в Новосибирске произошло массовое ДТП на улице Выборной. В результате погиб водитель автомобиля Toyota. НГС рассказывал, что об этом известно.