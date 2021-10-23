На Станционной иномарка сбила мужчину — от удара его отбросило на встречку под колеса другого авто

Вечером в субботу, 23 октября, в Ленинском районе на улице Станционной произошло смертельное ДТП. Мужчину сбила иномарка — от удара он перелетел на встречную полосу, где на него наехал второй автомобиль.
— В 20 часов 15 минут водитель 1988 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по улице Станционной. В пути следования у дома
Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На вид мужчине было около 50 лет. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Днем 11 октября в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи насмерть сбил девочку на улице Трикотажной, 56.