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На Станционной иномарка сбила мужчину — от удара его отбросило на встречку под колеса другого авто

Пострадавший скончался

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Предположительно, он переходил дорогу в неположенном месте

Предположительно, он переходил дорогу в неположенном месте

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Вечером в субботу, 23 октября, в Ленинском районе на улице Станционной произошло смертельное ДТП. Мужчину сбила иномарка — от удара он перелетел на встречную полосу, где на него наехал второй автомобиль.

— В 20 часов 15 минут водитель 1988 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по улице Станционной. В пути следования у дома № 43 по улице Станционной он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть, предположительно, вне зоны пешеходного перехода. После этого пешехода отбрасывает на полосу встречного движения, где на него совершает наезд автомобиль Toyota Corona Premio, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На вид мужчине было около 50 лет. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Днем 11 октября в Дзержинском районе автомобиль скорой помощи насмерть сбил девочку на улице Трикотажной, 56.

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ГИБДДсбил пешеходасмертельное ДТП
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