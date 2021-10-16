16 октября суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 71.24
eur 82.73
Все новости
Все новости

Стали известны подробности ночного ДТП на Большевистской — в нем погиб мужчина

Тело доставали спасатели

2 139
5Обсудить

Поделиться

Обстоятельства происшествия выясняются

Обстоятельства происшествия выясняются

Поделиться

В Новосибирске на Большевистской погиб 32-летний водитель «Тойоты»

Ночью 15 октября в Новосибирске автомобиль Toyota Vitz врезался в фонарный столб на улице Большевистской. В результате ДТП водителя зажало в салоне, его доставали спасатели. Пострадавший скончался от травм.

— В 23:50 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону улицы Выборной. В пути следования у дома на улице Большевистской, 32 совершил наезд на препятствие. В результате данного ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

10 октября в Ленинском районе в массовом ДТП погиб 68-летний водитель «Мазды». По словам его внучки, мужчина был профессиональным водителем. Теперь родственники ищут свидетелей происшествия.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

БольшевистскаяГИБДДДТПаварияпогиб водитель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...