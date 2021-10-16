Стали известны подробности ночного ДТП на Большевистской — в нем погиб мужчина

В Новосибирске на Большевистской погиб 32-летний водитель «Тойоты»
Ночью 15 октября в Новосибирске автомобиль Toyota Vitz врезался в фонарный столб на улице Большевистской. В результате ДТП водителя зажало в салоне, его доставали спасатели. Пострадавший скончался от травм.
— В 23:50 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону улицы Выборной. В пути следования у дома на улице Большевистской, 32 совершил наезд на препятствие. В результате данного ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
10 октября в Ленинском районе в массовом ДТП погиб 68-летний водитель «Мазды». По словам его внучки, мужчина был профессиональным водителем. Теперь родственники ищут свидетелей происшествия.