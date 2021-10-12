Сибирячка ищет свидетелей утреннего ДТП, в котором погиб ее дедушка

10 октября около 06:00 в Ленинском районе Новосибирска автомобиль Mazda Demio столкнулся с Honda Partner, а затем с Hyundai. 68-летний водитель Mazda Demio погиб от травм, несовместимых с жизнью.
Сейчас родственники погибшего Александра Попова ищут свидетелей. По словам внучки, Анны, ее дедушка был профессиональным водителем с многолетним стажем.
— Это такая нелепость. Было раннее утро, пустая дорога, он не мог просто взять и выехать на встречку. Дедушка суперопытный водитель. Он более 50 лет за рулем, работает дальнобойщиком, и этот маршрут он проделывает практически ежедневно. Вчера он, как всегда, ехал на работу и не добрался до пункта назначения каких-то 600 метров. Он живет на ОбьГЭСе. В то утро он, как обычно, поехал на работу в гараж. Маршрут он знал как свои пять пальцев. Его машина оказалась помята с двух сторон. Автомобиль полностью раскурочен. По характеру повреждений не понятно, как это произошло. Сейчас мы ищем свидетелей ДТП, — рассказала НГС внучка погибшего водителя.
Вчера в Новосибирске таксист проехал по ногам пассажира после конфликта. Водитель нашел этому оправдание.