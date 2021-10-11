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«Он достал ножик, я выкинул его из машины»: в Новосибирске таксист проехал по ногам пассажира после конфликта

Пострадавшему помогли очевидцы, а полиция сейчас ищет участников конфликта

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На видео попал момент наезда, но таксист уверяет, что в стрессе не понял, что переехал человека

На видео попал момент наезда, но таксист уверяет, что в стрессе не понял, что переехал человека

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В Новосибирске таксист выбросил пассажира на дорогу и переехал его

В соцсетях появилось видео, как в Новосибирске автомобиль такси переезжает лежащего на дороге мужчину. Корреспондент НГС поговорила с водителем Вадимом — мужчина рассказал о конфликте и заявил, что не заметил, как переехал человека.

— На пересечении Добролюбова и Зыряновской таксист выбросил из автомобиля пассажира со следами крови, затем проехал по его ногам и скрылся в сторону Восхода, — сообщается в группе «ЧП Новосибирск».

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что заявлений об инциденте в дежурную часть не поступало, но информация проверяется.

— По данному факту в полицию заявлений, сообщений из медучреждений в настоящее время не поступало. По выявленной информации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности мужчин — водителя автомобиля и гражданина, изображенных на видео, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондент НГС смогла поговорить с водителем такси, который попал на видео.

— Я подъехал по заявке, минут пять прождал, никого не было. Я позвонил пассажиру и услышал сразу матерки, — рассказал водитель такси Вадим, попросивший не называть его фамилию.

По его словам, мужчина был пьян, много матерился и кричал, что ждет машину уже полчаса, и в итоге всё могло закончиться поножовщиной.

— Он подошел к машине, начал садиться: «Полчаса жду, один отказывается, второй». И давай меня матерками крыть. Он меня не только послал, а сидел и материл. Мне неадекватный человек, пьяный не нужен в машине. Я ему сказал: «Выходите из машины, я вас никуда не повезу». Он полез в сумочку, борсетку, и достает ножик с матерками и угрозами. Я наотмашь его ударил, выбегаю из машины, открываю заднюю дверь, выкинул его и уехал. Я в порыве такого конфликта, на нервяке даже не знал, что проехал по нему, — уверяет водитель. — Меня трясет всего.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что знают о конфликте.

— Мы в курсе этого ужасного происшествия, проводим проверку. Связались с водителем и таксопарком. Судя по комментариям других пользователей, водитель до этого не был участником конфликтных ситуаций, у него много положительных отзывов. Но на время разбирательств мы временно закрыли водителю возможность выполнять заказы сервиса. Установить реальные обстоятельна смогут сотрудники правоохранительных органов, поэтому мы готовы сотрудничать с ними по этому происшествию и передать всю необходимую информацию, — ответили в пресс-службе «Яндекс.Такси» на запрос редакции.

В «Яндекс.Такси» также пытаются связаться с пассажиром, но он не отвечает на звонки.

В середине сентября в Новосибирске таксист отказался везти студентку на инвалидной коляске. Утром Елена Колесникова ехала на занятия в СГУПС, но опоздала из-за поведения водителя такси.

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ДТПнаездтакси
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