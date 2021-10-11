«Он достал ножик, я выкинул его из машины»: в Новосибирске таксист проехал по ногам пассажира после конфликта

В соцсетях появилось видео, как в Новосибирске автомобиль такси переезжает лежащего на дороге мужчину. Корреспондент НГС поговорила с водителем Вадимом — мужчина рассказал о конфликте и заявил, что не заметил, как переехал человека.

— На пересечении Добролюбова и Зыряновской таксист выбросил из автомобиля пассажира со следами крови, затем проехал по его ногам и скрылся в сторону Восхода, — сообщается в группе «ЧП Новосибирск».