Новосибирцы пересылают в чатах фоторобот мужчины — его подозревают в приставании к девочке

Новосибирцы пересылают сообщения о подозрительном прохожем возле школы
Новосибирцы начали пересылать друг другу ориентировку на подозрительного мужчину, которого заметили возле школы Заельцовского района.
— Около школы № 120 по улице Дуси Ковальчук, 85 подошел к 8-летней девочке и предложил проводить до дома, — сообщается в ориентировке.
По информации свидетелей, на вид мужчине 40–45 лет, рост 165–170 сантиметров, плотного телосложения, с седыми усами. Одет в черную кепку, синюю куртку с капюшоном, штаны серого цвета, бело-черные кроссовки. На левой щеке под глазом татуировка в виде полосы без надписи, на правой щеке шрам, на кисти левой руки татуировка, похожая на череп. На руке круглые часы, с собой у мужчины был мобильный телефон в корпусе ярко-синего цвета.
В полиции подтвердили, что это не фейк, сейчас проходит проверка по заявлению от жительницы Заельцовского района.
— 8 октября в полицию поступало сообщение о мужчине, у которого неадекватное поведение, по указанному адресу. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В сентябре на всю страну прогремела трагедия, которая произошла в Киселевске Кемеровской области. Две десятилетние девочки пропали по пути домой из школы. Через несколько дней их нашли мертвыми. В изнасиловании и убийстве сознался 41-летний житель города Мыски. В 2016 году начальник «детского» отдела уголовного розыска Алексей Родин рассказал о том, кто может стать жертвой педофила.