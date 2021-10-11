Новосибирцы пересылают в чатах фоторобот мужчины — его подозревают в приставании к девочке

Новосибирцы начали пересылать друг другу ориентировку на подозрительного мужчину, которого заметили возле школы Заельцовского района.



— Около школы № 120 по улице Дуси Ковальчук, 85 подошел к 8-летней девочке и предложил проводить до дома, — сообщается в ориентировке.



По информации свидетелей, на вид мужчине 40–45 лет, рост 165–170 сантиметров, плотного телосложения, с седыми усами. Одет в черную кепку, синюю куртку с капюшоном, штаны серого цвета, бело-черные кроссовки. На левой щеке под глазом татуировка в виде полосы без надписи, на правой щеке шрам, на кисти левой руки татуировка, похожая на череп. На руке круглые часы, с собой у мужчины был мобильный телефон в корпусе ярко-синего цвета.

