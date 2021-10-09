Появилось видео пожара в кафе на Хилокской в Новосибирске
Сегодня днем, около 12:15 в Новосибирске произошел пожар в павильоне кафе на улице Хилокской, 8/1 в Ленинском районе. Оттуда вынесли два газовых баллона.
— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели одноэтажные сооружения на территории кафе, шел густой черный дым. В 12:46 сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня. Еще менее получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас пожарные продолжают проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. В ведомстве уточнили, что на территории, где произошел пожар, находятся сооружения и киоски разной этажности. Возгорание произошло в павильонах быстрого питания. Пострадавших в пожаре нет.
В начале октября пожар произошел в Железнодорожном районе. Тогда загорелся частный дом, в огне погибла женщина.