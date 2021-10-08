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На Первомайке под окном многоэтажки обнаружили тело мужчины

Инцидентом занимаются следователи

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Рядом дежурила машина скорой

Рядом дежурила машина скорой

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Сегодня утром, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска под окном 17-этажного дома обнаружили тело мужчины. Его заметили около 09:00 у дома на улице Одоевского, 1/7.

— Факт обнаружения был, делом занимается Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по НСО не сообщили подробности инцидента.

В конце сентября женщина выпала из многоэтажного дома на улице Высоцкого. Она скончалась до приезда скорой помощи. Ранее, в сентябре, на Первомайке под окнами обнаружили тело мужчины.

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Первомайский районпадениетруп
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