На МЖК в Новосибирске из окна многоэтажки выпала женщина

Утром 29 сентября в Октябрьском районе Новосибирска, на улице В. Высоцкого, 41/2 из окна выпала женщина.
Сообщения об этом начали поступать в службу 112 с 6 утра. Очевидцы рассказали дежурному службы, что на асфальте у 7-го подъезда лежит женщина со следами крови.
Информацию о происшествии подтвердила главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова:
— Был вызов в 6 утра. Погибшей около 40 лет, травмы, характерные для падения с высоты. Смерть до приезда, — сообщила Большакова.
В начале сентября из окна дома на Одоевского, 1/2 выпал молодой человек. Он погиб. А летом в Октябрьском районе из окна выпал 22-летний парень. На место прибыли Росгвардия, полиция и скорая помощь.