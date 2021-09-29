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На МЖК в Новосибирске из окна многоэтажки выпала женщина

Упавшая умерла до приезда скорой помощи

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Инцидент произошел рано утром

Инцидент произошел рано утром

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Утром 29 сентября в Октябрьском районе Новосибирска, на улице В. Высоцкого, 41/2 из окна выпала женщина.

Сообщения об этом начали поступать в службу 112 с 6 утра. Очевидцы рассказали дежурному службы, что на асфальте у 7-го подъезда лежит женщина со следами крови.

Информацию о происшествии подтвердила главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова:

— Был вызов в 6 утра. Погибшей около 40 лет, травмы, характерные для падения с высоты. Смерть до приезда, — сообщила Большакова.

В начале сентября из окна дома на Одоевского, 1/2 выпал молодой человек. Он погиб. А летом в Октябрьском районе из окна выпал 22-летний парень. На место прибыли Росгвардия, полиция и скорая помощь.

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