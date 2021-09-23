Спасатели с вертолета обнаружили обломки самолета Ан-28, пропавшего под Хабаровском 22 сентября. Место крушения заметили при облете с вертолета МЧС. Кадры обнаружения появились в телеграм-канале Mash.
Обломки самолета обнаружили в заповеднике Большехехцирский у подножия горы в районе поселка Корфовского. Спасатели пока не могут добраться до самолета, поскольку он упал в труднодоступной местности. Судьба экипажа неизвестна.
— На протяжении ночи в лесной местности продолжала работать наземная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС, — сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. — Спасатели вели осмотр таежной местности. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таежной и горной местностью. Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешим порядком проходили в местах троп. С наступлением светлого времени суток к обследованию местности задействованы все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в среду, 22 сентября. Известно, что он выполнял полет на сверхнизкой высоте 600 метров и в результате мог столкнуться с сопками. На борту Ан-26 находились шесть человек.