На Вокзальной магистрали седан наехал на ограждение ямы и перевернулся

В Новосибирске на Вокзальной магистрали перевернулся седан. ДТП произошло сегодня около 05:00.



— В 05:20 ГЛОНАСС сработала — наезд на забор KIA Rio на Вокзальной магистрали, 5. ДТП с пострадавшим, машина на газу, был запах газа. Водитель вышел сам из авто, — такая информация поступила в службу 112.

На месте работала скорая помощь. Мы уточняем подробности ДТП.

Рано утром в субботу, 18 сентября, Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередачи на повороте с проспекта Димитрова на улицу Депутатскую. После этого автомобиль загорелся, внутри находились три человека, они погибли на месте. Очевидец рассказал, что машина ехала очень быстро и даже не пыталась остановиться.