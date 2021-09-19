«На тормоза не пытались нажимать»: появились подробности ДТП, в котором сгорели три человека

Рано утром в субботу, 18 сентября, Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередачи на повороте с проспекта Димитрова на улицу Депутатскую. После этого автомобиль загорелся, внутри находились три человека, они погибли на месте. Очевидец рассказал, что машина ехала очень быстро и даже не пыталась остановиться.

— Летели как сумасшедшие. Когда в столб они влетели, от проводов стало сразу светло. И по манере вождения было видно, что они из машины хотели выжать все соки. Ехали они по крайней правой полосе, их не заносило. Они даже на тормоза не пытались нажимать, — объяснил НГС свидетель аварии.