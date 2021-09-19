19 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняТри человека погибли в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

«На тормоза не пытались нажимать»: появились подробности ДТП, в котором сгорели три человека

Машина врезалась в столб в центре Новосибирска

1 762
11Обсудить

Поделиться

Очевидец рассказал, что машина загорелась мгновенно

Очевидец рассказал, что машина загорелась мгновенно

Поделиться

Появились подробности ДТП, в котором сгорели люди в Новосибирске

Рано утром в субботу, 18 сентября, Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередачи на повороте с проспекта Димитрова на улицу Депутатскую. После этого автомобиль загорелся, внутри находились три человека, они погибли на месте. Очевидец рассказал, что машина ехала очень быстро и даже не пыталась остановиться.

— Летели как сумасшедшие. Когда в столб они влетели, от проводов стало сразу светло. И по манере вождения было видно, что они из машины хотели выжать все соки. Ехали они по крайней правой полосе, их не заносило. Они даже на тормоза не пытались нажимать, — объяснил НГС свидетель аварии.

Он также уточнил, что автомобиль загорелся мгновенно.

Ранее в полиции сообщали, что авария произошла в 6 часов утра.

— Автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Димитрова, со стороны Димитровского моста в сторону Вокзальной магистрали, у дома № 2 по улице Депутатской совершил наезд на препятствие (световую опору), после чего произошло возгорание автомобиля, — пояснили в ведомстве.

В минувшую среду, 15 сентября, в центре Новосибирска «Лексус» врезался в автомобиль ДПС. Момент столкновения попал на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПавариясгорели заживо
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...