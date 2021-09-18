18 сентября суббота
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 72.56
eur 85.46
СрочноТри человека погибли в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

В центре Новосибирска вспыхнул Volkswagen: три человека сгорели заживо в автомобиле

На месте работает следственно-оперативная группа

9 308
62Обсудить

Поделиться

Утренняя авария в центре Новосибирска унесла жизни троих человек

Утренняя авария в центре Новосибирска унесла жизни троих человек

Поделиться

Три человека сгорели в автомобиле в центре Новосибирска после ДТП

Сегодня, 18 сентября, рано утром автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач на повороте с улицей Депутатской. От удара автомобиль вспыхнул. Пожар сопровождался выбросами снопов искр, вылетающих из поврежденной электросети, пишет сообщество AСТ54 во «ВКонтакте».

От удара автомобиль вспыхнул и сгорел за считанные минуты

От удара автомобиль вспыхнул и сгорел за считанные минуты

Поделиться

В салоне иномарки находился водитель и двое его пассажиров. Все трое сгорели заживо.

— Около 06:00 утра автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Димитрова, со стороны моста Димитрова в сторону Вокзальной магистрали, у дома № 2 по улице Депутатская, совершил наезд на препятствие (световая опора), после чего произошло возгорание автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают следователи, личности погибших устанавливаются

На месте работают следователи, личности погибших устанавливаются

Поделиться

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.

В утреннем ДТП 31 августа на Бугринском мосту Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево — погибли двое, трое пострадали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ13

Поделиться

Поделиться

погибшие в аварииполициясмертельное ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...