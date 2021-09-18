В центре Новосибирска вспыхнул Volkswagen: три человека сгорели заживо в автомобиле

Три человека сгорели в автомобиле в центре Новосибирска после ДТП
Сегодня, 18 сентября, рано утром автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач на повороте с улицей Депутатской. От удара автомобиль вспыхнул. Пожар сопровождался выбросами снопов искр, вылетающих из поврежденной электросети, пишет сообщество AСТ54 во «ВКонтакте».
В салоне иномарки находился водитель и двое его пассажиров. Все трое сгорели заживо.
— Около 06:00 утра автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Димитрова, со стороны моста Димитрова в сторону Вокзальной магистрали, у дома № 2 по улице Депутатская, совершил наезд на препятствие (световая опора), после чего произошло возгорание автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.
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