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На Бугринском мосту Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево — погибли двое, трое пострадали

Водитель и два его пассажира в тяжелом состоянии в больнице

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Личности пострадавших и погибших сейчас устанавливаются

Личности пострадавших и погибших сейчас устанавливаются

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Двое человек погибли в Lexus, вылетевшем с дороги и врезавшемся в дерево

В Новосибирске на Бугринском мосту Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло сегодня, 31 августа, в 03:35.

— 20-летний водитель на автомобиле Lexus GS300 двигался по Бугринскому мосту со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Ватутина. По причинам, которые сейчас устанавливаются, не справился с управлением, совершил съезд с дороги, опрокидывание и наезд на дерево, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

В результате ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью.

Личности пострадавших и погибших устанавливаются.

Вчера стало известно, что Lexus вылетел с дороги и врезался в Новосибирске. Водитель, врезавшийся в бетонную стену, находится в коме в реанимации. В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли трое человек — среди них был 16-летний подросток.

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