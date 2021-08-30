«У водителя не было прав»: подробности смертельной аварии на Дзержинского, в которой погиб 16-летний подросток

В Новосибирске водитель, врезавшийся в бетонную стену, находится в коме в реанимации. В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли трое человек — среди них был 16-летний подросток.



Авария произошла около половины шестого утра в субботу, 28 августа. Водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского и на пересечении с ним, у здания по проспекту Дзержинского, 169, к. 2, наехал на бетонный забор.



— За рулем был водитель 2001 года рождения. Водительского удостоверения он не имеет. У него черепно-мозговая травма. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации и не является собственником транспортного средства. Погибла девушка 18 лет, молодой человек 19 лет и 16-летний подросток, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.