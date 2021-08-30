«У водителя не было прав»: подробности смертельной аварии на Дзержинского, в которой погиб 16-летний подросток

Водитель, устроивший смертельное ДТП на проспекте Дзержинского в Новосибирске, не имел прав
В Новосибирске водитель, врезавшийся в бетонную стену, находится в коме в реанимации. В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли трое человек — среди них был 16-летний подросток.
Авария произошла около половины шестого утра в субботу, 28 августа. Водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Полякова в сторону проспекта Дзержинского и на пересечении с ним, у здания по проспекту Дзержинского, 169, к. 2, наехал на бетонный забор.
— За рулем был водитель 2001 года рождения. Водительского удостоверения он не имеет. У него черепно-мозговая травма. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации и не является собственником транспортного средства. Погибла девушка 18 лет, молодой человек 19 лет и 16-летний подросток, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В ГИБДД Новосибирска добавили, что у мужчины, который был за рулем автомобиля, были взяты пробы крови на алкоголь и наркотические вещества. Данных анализов пока нет.
Знакомый погибших рассказал, что машина принадлежала 19-летнему молодому человеку, который скончался на месте ДТП. Он встречался с девушкой, которая также погибла.
— Они были парой и достаточно давно вместе — спали во время аварии на заднем сидении. Он был отличный парень, всегда позитивный, не раз гуляли вместе, еще когда учились в школе. Никогда бы не отказал в помощи, сильнее всего ценил семью и дружбу. Очень жаль ребят, и не представляю, что сейчас испытывают их родители, — рассказал знакомый погибших.
Он категорически отрицает, что за рулем мог быть пьяный человек.
— Он не сел бы за руль пьяным, он слишком ответственный. Думаю, ребята сами и попросили его сесть за руль. Прав у него не было, но за рулем он точно был не в первый и даже не в десятый раз, — уверяет мужчина. — Я очень надеюсь, что он выкарабкается из комы.
Знакомая 16-летнего погибшего мальчика рассказала, что тот был хорошим человеком, недавно закончил 9-й класс и поступил в техникум.
Сегодня погибших похоронили.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.
На прошлой неделе под Новосибирском из-за вылетевшей на встречную полосу машины погибли два человека. Также появилось видео лобового столкновения микроавтобуса и фуры на Гусинобродском тракте. ДТП произошло 26 августа около 02:00. Пострадали семь человек, из которых четверо находятся в больнице.