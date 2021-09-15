На видео попала жесткая авария с машиной ДПС в центре Новосибирска
Жесткая авария на пересечении улицы Орджоникидзе и Красного проспекта попала на запись видеорегистратора.
На кадрах видно, что автомобиль ДПС выезжает на перекресток, когда загорелся красный сигнал светофора, и на него на скорости врезается «Лексус». От удара машина ДПС перевернулась на крышу.
— Водитель «Лексуса» ехал на зеленый свет. Машина ДПС ехала по красному и врезалась в «Лексус». Скорость была небольшой, — рассказал очевидец аварии.
Он также уточнил, что несмотря на включенные спецсигналы, у машины ДПС не был включен звуковой сигнал.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что на месте работает экипаж, обстоятельства произошедшего уточняются.
В начале сентября иномарка перевернулась на крышу после ДТП.