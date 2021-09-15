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СрочноЖесткая авария в центре с участием ДПС
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Машина ДПС ехала на красный: момент аварии в центре Новосибирска попал на видео

На месте работают экстренные службы

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На месте аварии собралась толпа зевак

На месте аварии собралась толпа зевак

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На видео попала жесткая авария с машиной ДПС в центре Новосибирска

Жесткая авария на пересечении улицы Орджоникидзе и Красного проспекта попала на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, что автомобиль ДПС выезжает на перекресток, когда загорелся красный сигнал светофора, и на него на скорости врезается «Лексус». От удара машина ДПС перевернулась на крышу.

— Водитель «Лексуса» ехал на зеленый свет. Машина ДПС ехала по красному и врезалась в «Лексус». Скорость была небольшой, — рассказал очевидец аварии.

Он также уточнил, что несмотря на включенные спецсигналы, у машины ДПС не был включен звуковой сигнал.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что на месте работает экипаж, обстоятельства произошедшего уточняются.

В начале сентября иномарка перевернулась на крышу после ДТП.

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ГИБДДДТПстолкновение
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