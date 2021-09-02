Вечером в четверг, 2 сентября, в Новосибирске на дороге в районе улицы Ипподромская, 8 столкнулись два автомобиля. После столкновения один из них перевернулся на крышу.
Сообщение о столкновении поступило оперативному дежурному службы «112» в 21 час 3 минуты.
Последствия аварии снял очевидец. Участники аварии — Hyundai и Kia. В городской Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших в ДТП нет — есть только материальный ущерб.
На минувшей неделе в Коченевском районе перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.