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На Ипподромской иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Очевидцы сняли последствия на видео

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Авария произошла в районе 21 часа

Авария произошла в районе 21 часа

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Вечером в четверг, 2 сентября, в Новосибирске на дороге в районе улицы Ипподромская, 8 столкнулись два автомобиля. После столкновения один из них перевернулся на крышу.

Сообщение о столкновении поступило оперативному дежурному службы «112» в 21 час 3 минуты.

Последствия аварии снял очевидец. Участники аварии — Hyundai и Kia. В городской Госавтоинспекции уточнили, что пострадавших в ДТП нет — есть только материальный ущерб.

На минувшей неделе в Коченевском районе перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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ГИБДДперевернулся автомобиль
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