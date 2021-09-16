В Новосибирске нашли погибшим 21-летнего парня — он исчез больше недели назад

Пропавшего в Новосибирске 21-летнего Юрия Шабалина нашли в Оби
Сегодня, 16 сентября, стало известно, что Юрия Шабалина, который пропал
— 14 сентября тело разыскиваемого обнаружено в реке Оби на территории Заельцовского района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета НСО.
Известно, что 21-летний парень вечером ушел из дома в Ленинском районе и не вернулся. Родные стали разыскивать его около 04:00, но телефон Юрия был выключен. На следующий день парень не вышел на работу. Известно, что у него не было ссор и конфликтов с близкими, работу он ранее не прогуливал.
С конца августа в Новосибирской области ищут жителя Бердска Станислава Макарова, который не вернулся с рыбалки. Незадолго до пропажи он опубликовал странный пост на своей странице в социальной сети.