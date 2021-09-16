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В Новосибирске нашли погибшим 21-летнего парня — он исчез больше недели назад

Его искали полиция и волонтеры

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Поиски парня начались после того, как он не вернулся ночью домой

Поиски парня начались после того, как он не вернулся ночью домой

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Пропавшего в Новосибирске 21-летнего Юрия Шабалина нашли в Оби

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что Юрия Шабалина, который пропал 7 сентября, нашли погибшим. Информацию об этом опубликовал новосибирский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— 14 сентября тело разыскиваемого обнаружено в реке Оби на территории Заельцовского района города Новосибирска. В ходе осмотра тела подростка телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета НСО.

Известно, что 21-летний парень вечером ушел из дома в Ленинском районе и не вернулся. Родные стали разыскивать его около 04:00, но телефон Юрия был выключен. На следующий день парень не вышел на работу. Известно, что у него не было ссор и конфликтов с близкими, работу он ранее не прогуливал.

С конца августа в Новосибирской области ищут жителя Бердска Станислава Макарова, который не вернулся с рыбалки. Незадолго до пропажи он опубликовал странный пост на своей странице в социальной сети.

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волонтерыпогибший«Лиза Алерт»
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