В Новосибирской области шестиклассник выстрелил себе в голову

Вчера, 12 сентября, в Новосибирскую областную клиническую больницу из Тогучинского района доставили
Как пояснила мать раненого школьника, подросток где-то нашел пневматическую винтовку, из которой и получил ранение, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Потерпевший учится в
По информации источника, изъятое сотрудниками оружие — со следами ржавчины и без приклада. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и место, где подросток нашел оружие.
Как сообщили в Тогучинской ЦРБ, раненого подростка перевели в областную больницу.
— Подросток в стабильном состоянии, в сознании, оперативных вмешательств не было, — сообщили в Новосибирской областной больнице на Немировича-Данченко.
В июле 2017 года в Новосибирске