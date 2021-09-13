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В Новосибирской области шестиклассник выстрелил себе в голову

Перед инцидентом мальчик нашел старую винтовку

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После ранения в голову из пневматической винтовки подросток попал на больничную койку

После ранения в голову из пневматической винтовки подросток попал на больничную койку

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Вчера, 12 сентября, в Новосибирскую областную клиническую больницу из Тогучинского района доставили 12-летнего подростка с многочисленными травмами головы.

Как пояснила мать раненого школьника, подросток где-то нашел пневматическую винтовку, из которой и получил ранение, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Потерпевший учится в 6-м классе одной из сельских школ Тогучинского района, на учете в ПДН не состоит. Из дома, где проживает семья раненого шестиклассника, была изъята пневматическая винтовка «Байкал», — добавил источник.

По информации источника, изъятое сотрудниками оружие — со следами ржавчины и без приклада. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и место, где подросток нашел оружие.

Как сообщили в Тогучинской ЦРБ, раненого подростка перевели в областную больницу.

— Подросток в стабильном состоянии, в сознании, оперативных вмешательств не было, — сообщили в Новосибирской областной больнице на Немировича-Данченко.

В июле 2017 года в Новосибирске 11-летний подросток пришел к бабушке с дедушкой, с ним пришел его ровесник-сосед. У дедушки в шкафу хранилось заряженное гладкоствольное ружье. Дети играли, когда один в другого выстрелил. Выстрел задел жизненно важные органы, мальчик скончался.

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Новосибирская областная больницавыстрел в головунесчастный случайполицияшкольник
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