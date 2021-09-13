В Новосибирской области шестиклассник выстрелил себе в голову

Вчера, 12 сентября, в Новосибирскую областную клиническую больницу из Тогучинского района доставили 12-летнего подростка с многочисленными травмами головы.

Как пояснила мать раненого школьника, подросток где-то нашел пневматическую винтовку, из которой и получил ранение, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

