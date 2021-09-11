В новосибирском ТРЦ «Аура» начали служебную проверку после того, как вечером 10 сентября сотрудники охраны силой вытолкали посетителя из здания. Один из очевидцев снял конфликт на видео — на нем показано, что один из сотрудников ГБР с силой толкнул пострадавшего на пол.

— В 22:18 сотрудникам охраны ТРЦ «Аура» поступил сигнал о том, что на втором этаже торгового центра на одном из диванов в торговой галерее лежит посетитель. По прибытии на место сотрудники охраны обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель отказался покидать территорию ТРЦ. Сотрудники охраны приняли решение вывести мужчину из ТРЦ, и один из них в процессе толкнул его в силу — в результате мужчина упал, — сообщили НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».