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«Отказался покидать территорию ТРЦ»: в новосибирской «Ауре» рассказали о конфликте ГБР и посетителя

Пострадавший уснул на диване незадолго до закрытия

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По сообщению «Ауры», пострадавший был нетрезв

По сообщению «Ауры», пострадавший был нетрезв

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В новосибирском ТРЦ «Аура» прокомментировали конфликт ГБР с посетителем

В новосибирском ТРЦ «Аура» начали служебную проверку после того, как вечером 10 сентября сотрудники охраны силой вытолкали посетителя из здания. Один из очевидцев снял конфликт на видео — на нем показано, что один из сотрудников ГБР с силой толкнул пострадавшего на пол.

— В 22:18 сотрудникам охраны ТРЦ «Аура» поступил сигнал о том, что на втором этаже торгового центра на одном из диванов в торговой галерее лежит посетитель. По прибытии на место сотрудники охраны обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель отказался покидать территорию ТРЦ. Сотрудники охраны приняли решение вывести мужчину из ТРЦ, и один из них в процессе толкнул его в силу — в результате мужчина упал, — сообщили НГС в пресс-службе ТРЦ «Аура».

После этого, в 22:50, посетители торгового центра вызвали на место полицию. Охранники дали письменное объяснение о произошедшем. Полицейские уехали в 00:11.

— В настоящее время в отношении сотрудника службы охраны ТРЦ, применившего к посетителю физическую силу, проводится служебная проверка, — добавили в ТРЦ.

В начале сентября НГС рассказывал о том, что житель Новосибирска Станислав стал жертвой жестокого избиения в Академгородке. Его жена ищет очевидцев произошедшего.

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«Аура»дракаконфликт
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