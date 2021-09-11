В Новосибирске мужчину жестко вывели из крупного ТРЦ — полиция начала проверку

В Новосибирске мужчину силой вывели из торгового центра
Накануне вечером, 10 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске произошел конфликт между двумя мужчинами в форме с надписью «ГБР» и посетителем. Его силой вывели из здания.
Об инциденте рассказал подписчик сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». По его словам, парень лежал на диванчике в ТРЦ незадолго до закрытия. К нему подошел мужчина в куртке с надписью «ГБР» и столкнул на пол.
— Вместе со своим напарником начали прыгать на нем ногами, а затем пинали по голове и по всем частям тела. Пострадавший не сопротивлялся, от слова «совсем», а сотрудники продолжали агрессивно наносить удары, — рассказал подписчик сообщества.
Фрагмент потасовки попал на видео. На нем показано, что один из гэбээровцев с силой толкнул пострадавшего на пол. Потом его спустили на эскалаторе и вывели из «Ауры». По словам подписчика, мужчине вызвали скорую помощь.
Информацию о конфликте подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:
— В отдел полиции поступило заявление по факту нанесения телесных повреждений мужчине, проводится проверка.
НГС направил запрос в пресс-службу ТРЦ «Аура», чтобы получить комментарий об этом инциденте.
В начале сентября автомобилисты устроили массовую драку на Гусинобродском шоссе после аварии. Конфликт попал на видео.