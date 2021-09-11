В Новосибирске мужчину жестко вывели из крупного ТРЦ — полиция начала проверку

Накануне вечером, 10 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске произошел конфликт между двумя мужчинами в форме с надписью «ГБР» и посетителем. Его силой вывели из здания.

Об инциденте рассказал подписчик сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте». По его словам, парень лежал на диванчике в ТРЦ незадолго до закрытия. К нему подошел мужчина в куртке с надписью «ГБР» и столкнул на пол.

— Вместе со своим напарником начали прыгать на нем ногами, а затем пинали по голове и по всем частям тела. Пострадавший не сопротивлялся, от слова «совсем», а сотрудники продолжали агрессивно наносить удары, — рассказал подписчик сообщества.