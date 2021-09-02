Вечером в четверг, 2 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе произошло ДТП между автомобилем такси «Ситимобил» и иномаркой. Водители устроили драку, а затем к ним присоединились другие люди.
Конфликт записал на видео водитель проезжающего мимо автомобиля, затем запись опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по видео, ДТП произошло рядом с трамвайным кольцом, в драке принимали участие более 10 человек.
Сообщение о потасовке поступило и в ГУ МВД по Новосибирской области:
— Сегодня в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте на Гусинобродском шоссе. Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в данном месте было зафиксировано ДТП с материальным ущербом.
Утром 28 августа на площади Маркса произошла драка между двумя водителями — происшествие на видео сняла читательница НГС Ксения.