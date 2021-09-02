Вечером в четверг, 2 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе произошло ДТП между автомобилем такси «Ситимобил» и иномаркой. Водители устроили драку, а затем к ним присоединились другие люди.

Конфликт записал на видео водитель проезжающего мимо автомобиля, затем запись опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по видео, ДТП произошло рядом с трамвайным кольцом, в драке принимали участие более 10 человек.

