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На Гусинобродском шоссе автомобилисты затеяли массовую драку после аварии

Очевидцы сообщили в полицию

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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Вечером в четверг, 2 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе произошло ДТП между автомобилем такси «Ситимобил» и иномаркой. Водители устроили драку, а затем к ним присоединились другие люди.

Конфликт записал на видео водитель проезжающего мимо автомобиля, затем запись опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по видео, ДТП произошло рядом с трамвайным кольцом, в драке принимали участие более 10 человек.

Сообщение о потасовке поступило и в ГУ МВД по Новосибирской области:

— Сегодня в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте на Гусинобродском шоссе. Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящее время по данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в данном месте было зафиксировано ДТП с материальным ущербом.

Утром 28 августа на площади Маркса произошла драка между двумя водителями — происшествие на видео сняла читательница НГС Ксения.

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МВДмассовая драка
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