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Тема дняТрое погибли в утреннем ДТП
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Водители устроили драку на середине дороги на площади Маркса

Две «Тойоты» одновременно решили перестроиться в один ряд и чуть не столкнулись

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Сперва мужчины на «Тойотах» «играли в догонялки», но на площади Маркса дело дошло до драки

Сперва мужчины на «Тойотах» «играли в догонялки», но на площади Маркса дело дошло до драки

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Мужчины на «Тойотах» подрались в центре дороги на улице Ватутина

Утром 28 августа на площади Маркса произошла драка между двумя водителями — происшествие на видео сняла читательница НГС Ксения.

Девушка рассказала, что конфликт начался на пересечении улиц Новогодней и Ватутина и после того, как водители «поиграли в догонялки», развернулся возле отеля Mirotel на улице Ватутина около 09:30.

— Мы ехали по средней полосе, один водитель «Тойоты» ехал слева, другой справа, и они оба без поворотников решили перестроиться на приличной скорости в среднюю полосу. Там они и встретились — буквально полметра, наверное, даже, может, меньше оставалось, чтобы им врезаться друг в друга, — рассказала журналисту НГС Ксения. — И один водитель начал лупить другого, потом достал такую мини-биту, потом начал крушить автомобиль, потому что, когда мы отъезжали, уже летели стекла.

Две недели назад массовая драка произошла в центре Новосибирска: разнимать две поссорившиеся компании приехали три батальона ППС.

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дракадрака на дорогеплощадь Маркса
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