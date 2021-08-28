Мужчины на «Тойотах» подрались в центре дороги на улице Ватутина
Утром 28 августа на площади Маркса произошла драка между двумя водителями — происшествие на видео сняла читательница НГС Ксения.
Девушка рассказала, что конфликт начался на пересечении улиц Новогодней и Ватутина и после того, как водители «поиграли в догонялки», развернулся возле отеля Mirotel на улице Ватутина около 09:30.
— Мы ехали по средней полосе, один водитель «Тойоты» ехал слева, другой справа, и они оба без поворотников решили перестроиться на приличной скорости в среднюю полосу. Там они и встретились — буквально полметра, наверное, даже, может, меньше оставалось, чтобы им врезаться друг в друга, — рассказала журналисту НГС Ксения. — И один водитель начал лупить другого, потом достал такую мини-биту, потом начал крушить автомобиль, потому что, когда мы отъезжали, уже летели стекла.
Две недели назад массовая драка произошла в центре Новосибирска: разнимать две поссорившиеся компании приехали три батальона ППС.