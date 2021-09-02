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Новосибирская туристка получила ножевое ранение в Абхазии

Девушку доставили в больницу

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Девушку доставили в больницу в Абхазии

Девушку доставили в больницу в Абхазии

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В Абхазии туристку из Новосибирска ранил пьяный мужчина

В Абхазии турист из Самары в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на хозяина гостиницы и девушку из Новосибирска. Обоих пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.

— Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, — рассказали в МВД республики Абхазия.

Полицейские задержали нападавшего во дворе соседнего гостевого дома. У него был изъят нож. По факту нападения проведена проверка, материалы дела направлены в прокуратуру.

Жительница Новосибирска лишилась всех своих накоплений, когда решила сменить место жительства и переехать на юг России. На пляже недалеко от Анапы у нее украли 3,7 миллиона рублей. Светлана рассказала НГС, как всё произошло.

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