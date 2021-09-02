Новосибирская туристка получила ножевое ранение в Абхазии

В Абхазии турист из Самары в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на хозяина гостиницы и девушку из Новосибирска. Обоих пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.



— Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, — рассказали в МВД республики Абхазия.