Новосибирская туристка получила ножевое ранение в Абхазии

В Абхазии туристку из Новосибирска ранил пьяный мужчина
В Абхазии турист из Самары в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на хозяина гостиницы и девушку из Новосибирска. Обоих пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу.
— Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, — рассказали в МВД республики Абхазия.
Полицейские задержали нападавшего во дворе соседнего гостевого дома. У него был изъят нож. По факту нападения проведена проверка, материалы дела направлены в прокуратуру.
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