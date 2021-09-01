На видео попал поджог автомобиля BMW X5, который загорелся сегодня ночью в Центральном районе Новосибирска.
На кадрах с видеокамеры, установленной на подъезде дома на улице Селезнева, заметно, как к автомобилю подошел неизвестный человек. Он совершил какие-то действия около машины, затем BMW вспыхнул.
Огонь также повредил лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы рядом стоящего автомобиля Haval. Как сообщили раннее спасатели, пострадавших и погибших в результате пожара нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС.
В августе возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot. 25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.