1 сентября среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 73.28
eur 86.67
Тема дняСтройка в аэропорту Северный
Все новости
Все новости

Появилось видео с моментом поджога автомобиля BMW X5 в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Селезнева

7 200
35Обсудить

Поделиться

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный подошел к автомобилю до поджога

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный подошел к автомобилю до поджога

Поделиться

На видео попал поджог автомобиля BMW X5, который загорелся сегодня ночью в Центральном районе Новосибирска.

На кадрах с видеокамеры, установленной на подъезде дома на улице Селезнева, заметно, как к автомобилю подошел неизвестный человек. Он совершил какие-то действия около машины, затем BMW вспыхнул.

Огонь также повредил лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы рядом стоящего автомобиля Haval. Как сообщили раннее спасатели, пострадавших и погибших в результате пожара нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС.

В августе возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot. 25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

видеоподжог автомобиля
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...