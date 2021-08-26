В марте недалеко от бара по улице Бориса Богаткова в Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Сейчас семья пострадавшего опасается, что наказание понесет лишь один из участников избиения. Дочь пострадавшего рассказала, как идет дело сейчас и как себя чувствует ее отец.
Что случилось в марте
— Мы отдыхали семьей. В 23:00 вышли на улицу. Подошли ближе к перекрестку. Сестре моей крикнули: «Что вы за нами идете?» Она ответила без грубости: «Хотим и идем». Подошел один из тех, кто на видео, полноватый и закричал, что разобьет ей лицо. Мать моя подошла и попросила успокоиться. Тот на нее начал орать. Подошли я и мой отец и начали его отталкивать, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшего Сергей (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. ред.)
В итоге завязалась драка. Несколько человек напали на отца Сергея и стали забивать его ногами. После произошедшего пожилого мужчину увезли в нейрохирургию. Полиция начала проверку.
«Хотите больше бабла срубить?»
По словам дочери пострадавшего, которая также присутствовала на месте происшествия, в компании недоброжелателей было четыре человека, однако ее отца избивали только двое. После случившегося в полиции семья давала показания о том, что именно эти два человека избивали пенсионера. Но сейчас один из них, Сурик, находится на свободе, так как второй, Максут, взял всю вину на себя.
— Мы это говорили следователю. Говорили на очных ставках в первые дни после того, как это случилось. Когда папа уже был без сознания и не сопротивлялся, Сурик, худой, наносил травмы ему ногами. Сегодня была очная ставка. Папа приехал на нее специально из Братска. Меня туда не пустили — отец был с юристом и с мамой. Что там происходило, вы бы знали... Адвокат нога на ногу, Максут, который взял вину на себя, говорит: «А че вы хотите, чтобы была группа лиц? Хотите больше бабла срубить?» — поделилась дочь пострадавшего.
Сначала, рассказывает дочь потерпевшего, было заведено уголовное дело по статье 111, части 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц»). Но потом всё поменялось. Обвинения предъявили только Максуту — по статье 111,
Последствия избиения
Пострадавшему пожилому новосибирцу в голову поставили металлическую пластину.
— У него сейчас половина головы железная. У меня папа здоровый мужик, который занимался своим бизнесом, а сейчас он элементарно выходит на улицу, возвращается домой и маме моей говорит: «А куда я пошел? Можешь мне сказать?» Глаза ослепли — правый немного видит, а левый вообще ничего не видит. Операцию делать не могут, потому что голова еще не зажила. Нам сказали, что нужно подождать год, а может и больше. Сейчас он оформляет инвалидность. Бизнес, естественно, весь закрыл.
Дочь пострадавшего утверждает, что ее семью не интересует денежная компенсация. Им удалось самостоятельно решить все проблемы со здоровьем после избиения, и сейчас финансов тоже хватает.
— Наша главная задача — не деньги. Надо будет — подадим гражданский иск, это уже второй вопрос. Важнее сейчас сделать так, чтобы второй человек сел.
В начале марта жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч». Потасовка в пивном баре на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта. Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.