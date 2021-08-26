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«Взял вину на себя»: один из участников избиения пенсионера в Новосибирске может избежать наказания

Конфликт произошел в марте недалеко от бара на Бориса Богаткова

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После избиения пострадавшего увезли в нейрохирургию, где провели сложную операцию. Из-за последующих проблем со здоровьем мужчине пришлось закрыть бизнес

После избиения пострадавшего увезли в нейрохирургию, где провели сложную операцию. Из-за последующих проблем со здоровьем мужчине пришлось закрыть бизнес

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В марте недалеко от бара по улице Бориса Богаткова в Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Сейчас семья пострадавшего опасается, что наказание понесет лишь один из участников избиения. Дочь пострадавшего рассказала, как идет дело сейчас и как себя чувствует ее отец.

Что случилось в марте

— Мы отдыхали семьей. В 23:00 вышли на улицу. Подошли ближе к перекрестку. Сестре моей крикнули: «Что вы за нами идете?» Она ответила без грубости: «Хотим и идем». Подошел один из тех, кто на видео, полноватый и закричал, что разобьет ей лицо. Мать моя подошла и попросила успокоиться. Тот на нее начал орать. Подошли я и мой отец и начали его отталкивать, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшего Сергей (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. ред.)

В итоге завязалась драка. Несколько человек напали на отца Сергея и стали забивать его ногами. После произошедшего пожилого мужчину увезли в нейрохирургию. Полиция начала проверку.

«Хотите больше бабла срубить?»

По словам дочери пострадавшего, которая также присутствовала на месте происшествия, в компании недоброжелателей было четыре человека, однако ее отца избивали только двое. После случившегося в полиции семья давала показания о том, что именно эти два человека избивали пенсионера. Но сейчас один из них, Сурик, находится на свободе, так как второй, Максут, взял всю вину на себя.

Нападавшие попали на камеру видеонаблюдения

Нападавшие попали на камеру видеонаблюдения

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— Мы это говорили следователю. Говорили на очных ставках в первые дни после того, как это случилось. Когда папа уже был без сознания и не сопротивлялся, Сурик, худой, наносил травмы ему ногами. Сегодня была очная ставка. Папа приехал на нее специально из Братска. Меня туда не пустили — отец был с юристом и с мамой. Что там происходило, вы бы знали... Адвокат нога на ногу, Максут, который взял вину на себя, говорит: «А че вы хотите, чтобы была группа лиц? Хотите больше бабла срубить?» — поделилась дочь пострадавшего.

Сначала, рассказывает дочь потерпевшего, было заведено уголовное дело по статье 111, части 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц»). Но потом всё поменялось. Обвинения предъявили только Максуту — по статье 111, ч. 1 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Семья мужчины хочет добиться того, чтобы наказание за содеянное понесли оба участника избиения.

Последствия избиения

Пострадавшему пожилому новосибирцу в голову поставили металлическую пластину.

Травмы мужчины после избиения

Травмы мужчины после избиения

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— У него сейчас половина головы железная. У меня папа здоровый мужик, который занимался своим бизнесом, а сейчас он элементарно выходит на улицу, возвращается домой и маме моей говорит: «А куда я пошел? Можешь мне сказать?» Глаза ослепли — правый немного видит, а левый вообще ничего не видит. Операцию делать не могут, потому что голова еще не зажила. Нам сказали, что нужно подождать год, а может и больше. Сейчас он оформляет инвалидность. Бизнес, естественно, весь закрыл.

Дочь пострадавшего утверждает, что ее семью не интересует денежная компенсация. Им удалось самостоятельно решить все проблемы со здоровьем после избиения, и сейчас финансов тоже хватает.

— Наша главная задача — не деньги. Надо будет — подадим гражданский иск, это уже второй вопрос. Важнее сейчас сделать так, чтобы второй человек сел.

В начале марта жительница Новосибирска 26-летняя Наталья Кондрашова подала заявление в полицию по факту ее избиения в баре «Путч». Потасовка в пивном баре на Красном проспекте, 33 произошла в ночь с 5 на 6 марта. Неизвестные зашли в заведение, где проходила тематическая тату-вечеринка. Якобы им не понравился внешний вид посетителей вечеринки — налетчики стали кидаться стеклянными стаканами и стульями.

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