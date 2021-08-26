В Новосибирской области во время купания в реке утонул восьмилетний мальчик

Сегодня днем, 26 августа, в Новосибирской области во время купания в реке Верх-Сузун утонул 8-летний мальчик.
На реку мальчик пришел вместе со своими друзьями, дети были без присмотра взрослых.
Прибывший на место следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев случившегося, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
— По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
1 августа днем во время купания в озере недалеко от деревни Аплаксино в Тогучинском районе Новосибирской области утонул 12-летний подросток. Инцидент произошел на глазах у отца мальчика. Тело ребенка достали водолазы спустя сутки.