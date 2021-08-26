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В Новосибирской области во время купания в реке утонул восьмилетний мальчик

СК проводит проверку по факту несчастного случая с ребенком

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СК проводит проверку после несчастного случая с 8-летним мальчиком на реке

СК проводит проверку после несчастного случая с 8-летним мальчиком на реке

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Сегодня днем, 26 августа, в Новосибирской области во время купания в реке Верх-Сузун утонул 8-летний мальчик.

На реку мальчик пришел вместе со своими друзьями, дети были без присмотра взрослых.

Прибывший на место следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев случившегося, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

— По данному факту Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

1 августа днем во время купания в озере недалеко от деревни Аплаксино в Тогучинском районе Новосибирской области утонул 12-летний подросток. Инцидент произошел на глазах у отца мальчика. Тело ребенка достали водолазы спустя сутки.

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