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Тема дняНайден мертвым пропавший 19-летний студент

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Под Новосибирском поезд насмерть сбил 22-летнего парня

Машинист экстренно затормозил, но было поздно

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Молодой человек не среагировал на сигналы от поезда

Молодой человек не среагировал на сигналы от поезда

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Трагедия произошла вечером в четверг, 19 августа. На перегоне станций Искитим и Бердск поезд сбил 22-летнего молодого человека.

Сообщение в транспортную полицию поступило в 21:58.

— Машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Похожая трагедия произошла в начале августа — под колеса поезда также попал 22-летний парень.

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