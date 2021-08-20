Под Новосибирском поезд насмерть сбил 22-летнего парня

Трагедия произошла вечером в четверг,
Сообщение в транспортную полицию поступило в 21:58.
— Машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Похожая трагедия произошла в начале августа — под колеса поезда также попал