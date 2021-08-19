В Тюмени нашли расчлененное тело девочки, которую искали полтора месяца

В Тюмени нашли тело девятилетней Насти Муравьёвой, которая пропала 30 июня. Как сообщает 72.RU, девочка найдена расчлененной на Лесобазе.
— Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, — сообщили в пресс-службе СК России.
Настя — четвертый ребенок в семье. Мать ушла несколько лет назад, отец в 2019 году вышел из колонии, где отбывал срок за убийство приятеля. После освобождения мужчине в воспитании детей помогала его мать.
По одной из версий, Настя ушла в соседний пансионат, где хотела через бесплатный Wi-Fi скачать игру и посмотреть клипы на телефоне. Однако местные жители говорят, что 30 июня Настю здесь никто не видел или просто не обратил на нее внимания.
Спохватились о пропаже только вечером. Отец не стал обращаться в полицию в первые часы пропажи дочери, потому что думал, что Настя находится с бабушкой. Та в свою очередь говорит, что появилась в доме у сына только вечером 30 июня, когда девочки не было дома уже несколько часов. Заявление в полицию подали только 1 июля.
После исчезновения Насти следователи возбудили два уголовных дела. Первое — по факту исчезновения девочки. Второе — по статье «Халатность», связано оно с представителями опеки и сотрудниками ПДН. Поиски Анастасии Муравьёвой, пропавшей на Лесобазе, велись по всему городу. В поисковой операции участвовали волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. В середине августа на Лесобазе задержали 39-летнего мужчину, который приставал к мальчикам. Ранее сообщалось, что его проверяли на причастность к пропаже Насти Муравьёвой.
Журналисты 72.RU прибыли на Лесобазу и вместе с полицией и следователями выясняют, что произошло. Вы можете узнать подробности в онлайн-трансляции.