На Бердском шоссе сбили насмерть мужчину, который переходил дорогу по «зебре»

В Новосибирске водитель «Мазды-Титан» сбил насмерть пешехода
Смертельная авария на Бердском шоссе произошла сегодня днем, 12 августа. 36-летний водитель «Мазды-Титан» сбил насмерть пешехода.
— Автомобилист двигался со стороны улицы Лесосечной в сторону Одоевского. Пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу, наезд произошел на обочине. 59-летний мужчина от полученных травм скончался, — сообщили в новосибирской ГИБДД.
Со слов водителя «Мазды-Титан», он пытался уйти от столкновения с автомобилем, который остановился впереди, чтобы пропустить пешехода.
Сейчас на месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Еще одна смертельная авария произошла ночью в Заельцовском районе — там неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста.