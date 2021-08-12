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На Бердском шоссе сбили насмерть мужчину, который переходил дорогу по «зебре»

Водитель иномарки уходил от столкновения с другим автомобилем и наехал на пешехода

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Трагедия произошла днем

Трагедия произошла днем

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В Новосибирске водитель «Мазды-Титан» сбил насмерть пешехода

Смертельная авария на Бердском шоссе произошла сегодня днем, 12 августа. 36-летний водитель «Мазды-Титан» сбил насмерть пешехода.

— Автомобилист двигался со стороны улицы Лесосечной в сторону Одоевского. Пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу, наезд произошел на обочине. 59-летний мужчина от полученных травм скончался, — сообщили в новосибирской ГИБДД.

Со слов водителя «Мазды-Титан», он пытался уйти от столкновения с автомобилем, который остановился впереди, чтобы пропустить пешехода.

Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу

Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу

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Сейчас на месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Еще одна смертельная авария произошла ночью в Заельцовском районе — там неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста.

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пешеходсмертельное ДТП
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