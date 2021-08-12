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В Новосибирске ночью неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста и скрылся

ДТП произошло в Заельцовском районе

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Трагедия произошла сегодня ночью

Трагедия произошла сегодня ночью

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В Новосибирске молодой велосипедист погиб под колесами автомобиля

Сегодня ночью, 12 августа, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста.

— В 2 часа 50 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, который двигался по Краснояровскому шоссе, совершил наезд на велосипедиста, мужчину, предположительно 35–40 лет, который двигался в попутном направлении, — сообщили в Новосибирской ГИБДД.

Велосипедист двигался в попутном направлении

Велосипедист двигался в попутном направлении

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Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности трагедии. Сейчас полиция ищет очевидцев ДТП.

В июне в Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде. Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой — женщина потеряла сознание. За рулем машины был 41-летний Ясин Гасанов. На следующий день на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 3 августа.

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