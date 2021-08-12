В Новосибирске ночью неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста и скрылся

В Новосибирске молодой велосипедист погиб под колесами автомобиля
Сегодня ночью, 12 августа, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил насмерть велосипедиста.
— В 2 часа 50 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, который двигался по Краснояровскому шоссе, совершил наезд на велосипедиста, мужчину, предположительно
Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности трагедии. Сейчас полиция ищет очевидцев ДТП.
В июне в Новосибирске BMW X6 насмерть сбил ребенка на велосипеде. Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой — женщина потеряла сознание. За рулем машины был