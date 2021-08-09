Из-за пьяного водителя пострадало семь машин: в ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Титова

В Новосибирске на улице Титова столкнулось семь машин, рассказали в ГИБДД Новосибирска. ДТП произошло сегодня, 9 августа , около 07:00.

— В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель «Фольксвагена», у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля «Тойота». Ее с травмами увезли в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.

