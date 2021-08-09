Из-за пьяного водителя пострадало семь машин: в ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Титова

Пьяный водитель устроил массовое ДТП из семи машин на улице Титова
В Новосибирске на улице Титова столкнулось семь машин, рассказали в ГИБДД Новосибирска. ДТП произошло сегодня,
— В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель «Фольксвагена», у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля «Тойота». Ее с травмами увезли в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.
— Произошло столкновение нескольких авто, по прибытии пожарного расчета возгораний не было. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В начале июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу».