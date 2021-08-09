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Из-за пьяного водителя пострадало семь машин: в ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Титова

Девушку, которая была за рулем одного из автомобилей, увезли на скорой

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Движение по Титова до сих пор затруднено

Движение по Титова до сих пор затруднено

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Пьяный водитель устроил массовое ДТП из семи машин на улице Титова

В Новосибирске на улице Титова столкнулось семь машин, рассказали в ГИБДД Новосибирска. ДТП произошло сегодня, 9 августа, около 07:00.

— В данном столкновении, по предварительной информации, виноват водитель «Фольксвагена», у которого присутствуют признаки алкогольного опьянения. Пострадала девушка, водитель автомобиля «Тойота». Ее с травмами увезли в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.

— Произошло столкновение нескольких авто, по прибытии пожарного расчета возгораний не было. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В начале июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу».

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