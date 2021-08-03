Ветка упала на 50-летнюю женщину в Новосибирске — СК начал проверку

Жительница Новосибирска пострадала после падения ветки
Следственный комитет начал проверку после того, как жительница Советского района попала в больницу после падения на нее ветки.
— Предварительно установлено, что около 20 часов 29 июля потерпевшая подходила к своему дому по улице Гидромонтажная в Советском районе Новосибирска. На нее сверху упала ветка дерева. После произошедшего женщину доставили каретой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение, где диагностировали травмы, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего: опрашивают очевидцев, устанавливают лиц, ответственных за содержание придомовой территории.
В конце июля 13-летний мальчик попал в реанимацию после того, как на него с вышки упал сверстник.