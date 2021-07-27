Под Новосибирском 13-летний подросток попал в реанимацию после купания — на него с вышки упал сверстник

Новосибирские врачи спасают 13-летнего ребенка, на которого в воду упал сверстник, — у него тяжелые травмы.
Это произошло на необорудованном водоеме в Мошковском районе 22 июля. На 13-летнего мальчика с самодельной вышки прыгнул сверстник. В полиции журналисту НГС рассказали, что сейчас сотрудники ПДН ведут проверку.
Ребенок на скорой помощи был доставлен в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
— У пациента определены тяжелые повреждения внутренних органов, в том числе разрывы. Проведен весь комплекс диагностических мероприятий и хирургических вмешательств. Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, — подтвердил информацию главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.
Ранее мы писали о том, что 12-летний мальчик нырнул с волнореза на пляже Новосибирска и погиб.