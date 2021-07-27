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Тема дняСтранный мужчина преследует женщин. Кто он такой?

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Под Новосибирском 13-летний подросток попал в реанимацию после купания — на него с вышки упал сверстник

У пострадавшего сильно повреждены внутренние органы

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Мальчик уже перенес операцию

Мальчик уже перенес операцию

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Новосибирские врачи спасают 13-летнего ребенка, на которого в воду упал сверстник, — у него тяжелые травмы.

Это произошло на необорудованном водоеме в Мошковском районе 22 июля. На 13-летнего мальчика с самодельной вышки прыгнул сверстник. В полиции журналисту НГС рассказали, что сейчас сотрудники ПДН ведут проверку.

Ребенок на скорой помощи был доставлен в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

— У пациента определены тяжелые повреждения внутренних органов, в том числе разрывы. Проведен весь комплекс диагностических мероприятий и хирургических вмешательств. Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, — подтвердил информацию главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.

Ранее мы писали о том, что 12-летний мальчик нырнул с волнореза на пляже Новосибирска и погиб.

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больница скорой медицинской помощиврачиребенокРостислав Заблоцкий
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