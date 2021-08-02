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В НСО пропал 11-летний мальчик — он убежал из дома и может передвигаться автостопом

К поискам ребенка подключился отряд «ЛизаАлерт»

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Чаще всего, по словам волонтеров, ребенок едет в сторону Омска

Чаще всего, по словам волонтеров, ребенок едет в сторону Омска

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Вчера, 1 августа, в Татарском районе НСО в селе Дмитриевка пропал 11-летний Евгений Прусаков. К поиску ребенка подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Заявку мы получили сегодня. К сожалению, мальчик бегунок. Проживает в Татарском районе Новосибирской области. Убегал неоднократно. Побеги были даже за это лето. Пытается самостоятельно передвигаться автостопом, проезжающими машинами. Чаще всего стремится в сторону Омска, — сообщили руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы мальчика: рост 152 см, телосложение нормальное, голубые глаза, волосы русые, короткая стрижка.

Ребенок был одет в черную футболку с желтым рисунком на груди, темно-синие шорты до колен, черные резиновые сланцы.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8–800–700–54–52 или 112.

В конце июля из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. К их поискам даже подключался Следственный комитет. Однако спустя сутки ребят нашли.

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«Лиза Алерт»пропал ребенок
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