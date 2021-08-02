В НСО пропал 11-летний мальчик — он убежал из дома и может передвигаться автостопом

Вчера, 1 августа, в Татарском районе НСО в селе Дмитриевка пропал 11-летний Евгений Прусаков. К поиску ребенка подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Заявку мы получили сегодня. К сожалению, мальчик бегунок. Проживает в Татарском районе Новосибирской области. Убегал неоднократно. Побеги были даже за это лето. Пытается самостоятельно передвигаться автостопом, проезжающими машинами. Чаще всего стремится в сторону Омска, — сообщили руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы мальчика: рост 152 см, телосложение нормальное, голубые глаза, волосы русые, короткая стрижка.
Ребенок был одет в черную футболку с желтым рисунком на груди, темно-синие шорты до колен, черные резиновые сланцы.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8–800–700–54–52 или 112.
В конце июля из детского реабилитационного центра «Виктория» пропали четверо подростков. К их поискам даже подключался Следственный комитет. Однако спустя сутки ребят нашли.