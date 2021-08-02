Десантники проехали в кузове пикапа на двухъярусной кровати — как наказали водителя

Сегодня, 2 августа, в Новосибирске мужчины проехали по Красному проспекту в кузове пикапа на двухъярусной кровати — это не понравилось сотрудникам ГИБДД.

Пассажиры машины попали сегодня днем на фото читателя НГС. На снимках видно, что на кровати едут двое мужчин в военной форме. К кроватям были привязаны флаги с надписью «ВДВ».

— Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200 автомобиль Toyota Tundra под управлением водителя 1981 года рождения перевозил двух пассажиров в кузове автомобиля на двухъярусной кровати. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.