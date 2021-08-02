Десантники проехали в кузове пикапа на двухъярусной кровати — как наказали водителя

В Новосибирске водитель пикапа провез десантников на двухъярусной кровати
Сегодня, 2 августа, в Новосибирске мужчины проехали по Красному проспекту в кузове пикапа на двухъярусной кровати — это не понравилось сотрудникам ГИБДД.
Пассажиры машины попали сегодня днем на фото читателя НГС. На снимках видно, что на кровати едут двое мужчин в военной форме. К кроватям были привязаны флаги с надписью «ВДВ».
— Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200 автомобиль Toyota Tundra под управлением водителя 1981 года рождения перевозил двух пассажиров в кузове автомобиля на двухъярусной кровати. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Водителю выписали штраф в размере 500 рублей.
Накануне стало известно, что сегодня, в День ВДВ, в Новосибирске решили отключить все фонтаны. Из некоторых из них также слили воду.
В прошлом году 2 августа в Новосибирске толпа десантников перекрыла Димитровский мост. Об этом сообщил читатель, и на фото было видно, что на дороге стоят машины с флагами и люди в тельняшках. В полиции в тот день заявили, что никаких нарушений не было. При этом другой читатель прислал в редакцию фото еще и перекрытого Красного проспекта.