Четыре человека попали в больницу после ДТП на Большевистской в Новосибирске

Утром 2 августа в Новосибирске на Большевистской столкнулись две машины, одна из них с логотипом известного агрегатора такси «Ситимобил».



— В 07:10 на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств: автомобилей KIA Rio (с логотипом «Ситимобил». — Прим. ред.) и Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека: водители обоих транспортных средств и 2 пассажира из автомобиля KIA Rio, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.