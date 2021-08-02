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Четыре человека попали в больницу после ДТП на Большевистской в Новосибирске

Одна из машин с логотипом известного агрегатора такси

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В автомобиле «Ситимобила» KIA Rio пострадали водитель и два пассажира, в автомобиле Ford Focus пострадал водитель

В автомобиле «Ситимобила» KIA Rio пострадали водитель и два пассажира, в автомобиле Ford Focus пострадал водитель

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Утром 2 августа в Новосибирске на Большевистской столкнулись две машины, одна из них с логотипом известного агрегатора такси «Ситимобил».

— В 07:10 на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств: автомобилей KIA Rio (с логотипом «Ситимобил». — Прим. ред.) и Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека: водители обоих транспортных средств и 2 пассажира из автомобиля KIA Rio, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Как видно по фотографиям, автомобиль «Ситимобил» врезался в забор. НГС направили запрос в сервис «Ситимобил».

Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров

Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров

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Из-за аварии утром 2 августа на Большевистской улице образовалась пробка.

Вчера, 1 августа, около полудня в центре Новосибирска столкнулись две машины: в аварии пострадали пять человек, из них двое детей.

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БольшевистскаяДТПавария
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