В Новосибирске в озере возле «Советской Сибири» утонул мужчина

В Новосибирске утонул мужчина
Сегодня на озере Грёз, которое расположено за издательством «Советская Сибирь» на улице Немировича-Данченко в Кировском районе, утонул мужчина. Информация об этом поступила в экстренные службы. По словам свидетелей, тело из воды достали спасатели МАСС.
— Сообщение поступило в 19:08, звонивший сообщил, что утонул мужчина, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
По словам свидетелей, погибшему около 30–40 лет.
— Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
В конце июля в Новосибирске в реке утонул 7-летний мальчик. Он играл в прятки с друзьями и упал в воду.
11 июля в Обском море утонул мужчина. В тот день, после обнаружения трупа, новосибирцы купались и отдыхали возле него несколько часов. Мы публиковали видео.