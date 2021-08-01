В Новосибирске в озере возле «Советской Сибири» утонул мужчина

Сегодня на озере Грёз, которое расположено за издательством «Советская Сибирь» на улице Немировича-Данченко в Кировском районе, утонул мужчина. Информация об этом поступила в экстренные службы. По словам свидетелей, тело из воды достали спасатели МАСС.

— Сообщение поступило в 19:08, звонивший сообщил, что утонул мужчина, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

По словам свидетелей, погибшему около 30–40 лет.

— Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.