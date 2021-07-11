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Новосибирцы купались и отдыхали возле найденного в Обском море трупа несколько часов — видео

Мертвого мужчину нашли сегодня

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Обычный субботний день в Новосибирске. Дети купаются и играют возле трупа

Обычный субботний день в Новосибирске. Дети купаются и играют возле трупа

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В Новосибирске люди купались возле найденного трупа несколько часов

Сегодня к берегу Обского моря прибило мертвого мужчину. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и криминалисты, однако на этом всё не закончилось. Труп так и остался лежать на пляже, прикрытый пакетом, сообщают читатели НГС, которые отдыхают на пляже. Одна из отдыхающих сняла происходящее на видео. На кадрах видно, как из пакета торчит нога, а вокруг беззаботно резвятся дети.

— Такую картину мы наблюдаем в течение 2–3 часов. Были медики, полиция, криминалисты. Но службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых. Вызывали полицию — они приехали, посмотрели, сели и уехали, — рассказывает автор видео. Отметим: видео было сделано около 17 часов.

В пресс-службе полиции сообщили, что личность мужчины еще не установлена.

Обновлено. В полиции уточнили, что тело убрали с пляжа.

— Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в 13 часов 47 минут. Сотрудники прибыли на место своевременно, в течение 20 минут. Оформили заявку на транспортировку тела. Далее сотрудники медэкспертизы обеспечивали обработку этой заявки. Было сделано несколько звонков, в частности, участковому. Он удалялся для оформления документов. Затем, по прибытии машины в районе 17 часов тело было транспортировано с территории пляжа.

Также сегодня в Сети появились кадры, как дети купаются в огромной грязной луже. Судя по автомобильному номеру проезжающего рядом КАМАЗа, дело происходит в Новосибирской области.

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Обское моретруп
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