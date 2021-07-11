Новосибирцы купались и отдыхали возле найденного в Обском море трупа несколько часов — видео

Сегодня к берегу Обского моря прибило мертвого мужчину. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и криминалисты, однако на этом всё не закончилось. Труп так и остался лежать на пляже, прикрытый пакетом, сообщают читатели НГС, которые отдыхают на пляже. Одна из отдыхающих сняла происходящее на видео. На кадрах видно, как из пакета торчит нога, а вокруг беззаботно резвятся дети.

— Такую картину мы наблюдаем в течение 2–3 часов. Были медики, полиция, криминалисты. Но службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых. Вызывали полицию — они приехали, посмотрели, сели и уехали, — рассказывает автор видео. Отметим: видео было сделано около 17 часов.