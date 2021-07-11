На пляже «У моря Обского» всплыло тело молодого мужчины

В Новосибирске, в районе ОбьГЭС, в водохранилище на пляже «У моря Обского» отдыхающие обнаружили тело неизвестного мужчины и вызвали полицию.
— В 13:47 в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе организованного места отдыха в районе парка «У моря Обского» одним из отдыхающих в воде тела мужчины на вид
Тело достали из воды, с ним работают криминалисты, будет произведена экспертиза и установлены причины смерти.
В конце июня мы сообщали, что в пруду под Новосибирском утонули двое детей, а в самом городе, в озере рядом с жилмассивом «Радуга Сибири» погиб