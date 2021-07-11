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На пляже «У моря Обского» всплыло тело молодого мужчины

Предположительно, он умер еще несколько дней назад

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Пляж находится недалеко от плотины ГЭС

Пляж находится недалеко от плотины ГЭС

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В Новосибирске, в районе ОбьГЭС, в водохранилище на пляже «У моря Обского» отдыхающие обнаружили тело неизвестного мужчины и вызвали полицию.

— В 13:47 в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе организованного места отдыха в районе парка «У моря Обского» одним из отдыхающих в воде тела мужчины на вид 30–35 лет. По внешним признакам можно предположить, что тело находилось несколько дней в воде. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Тело достали из воды, с ним работают криминалисты, будет произведена экспертиза и установлены причины смерти.

В конце июня мы сообщали, что в пруду под Новосибирском утонули двое детей, а в самом городе, в озере рядом с жилмассивом «Радуга Сибири» погиб 15-летний подросток.

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