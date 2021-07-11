Появилось видео, как в Новосибирске дети купаются в огромной луже посреди проезжающих машин

В интернете появилась видеозапись, как дети купаются в большой грязной луже на проезжей части, а мимо проезжают автомобили. Ролик размещен на страничках «Полезный Новосибирск» и URA.RU во «ВКонтакте».
По видео непонятно место действия, но утоняется, что это на улице Петухова. На проезжающем грузовике КАМАЗ видны государственные номера с кодом 54 Новосибирской области.
— У нас дети неадекватные, просто в луже купаются, — комментирует происходящее девушка за кадром.
Дети — два мальчика и девочка небольшого возраста, глубина лужи навскидку сантиметров 30. Проезжающий КАМАЗ обдает детей небольшой волной, водитель не останавливается и не делает замечания детям.
В Новосибирске сейчас стоит жаркая погода, люди тянутся к воде — почитайте, где еще можно покупаться в городе, кроме как в луже.