11 июля воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 74.47
eur 88.14
Тема дняПереехали в Калининград. Какие там цены на жилье?

Все новости

Все новости

Появилось видео, как в Новосибирске дети купаются в огромной луже посреди проезжающих машин

Ролик запечатлел, как в жаркую погоду трое детей купаются в луже на проезжей части

837
17Обсудить

Поделиться

Дети и КАМАЗ с 54-м номером региона

Дети и КАМАЗ с 54-м номером региона

Поделиться

В интернете появилась видеозапись, как дети купаются в большой грязной луже на проезжей части, а мимо проезжают автомобили. Ролик размещен на страничках «Полезный Новосибирск» и URA.RU во «ВКонтакте».

По видео непонятно место действия, но утоняется, что это на улице Петухова. На проезжающем грузовике КАМАЗ видны государственные номера с кодом 54 Новосибирской области.

— У нас дети неадекватные, просто в луже купаются, — комментирует происходящее девушка за кадром.

Дети — два мальчика и девочка небольшого возраста, глубина лужи навскидку сантиметров 30. Проезжающий КАМАЗ обдает детей небольшой волной, водитель не останавливается и не делает замечания детям.

В Новосибирске сейчас стоит жаркая погода, люди тянутся к воде — почитайте, где еще можно покупаться в городе, кроме как в луже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

жаралетопляж
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...