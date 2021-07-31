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На Центральном пляже Академгородка мужчина угрожал покончить с собой — понадобилась помощь спасателей и полиции

Инцидент произошел ранним утром

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К пляжу приехали полицейские

К пляжу приехали полицейские

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На Центральном пляже Академгородка мужчина угрожал покончить с собой

Новосибирские спасатели вчера, 30 июля, во время обхода обнаружили неадекватно ведущего себя 29-летнего мужчину, который угрожал покончить с собой. Он находился в воде в одежде.

— После просьбы спасателей выбраться из воды молодой человек начал угрожать себе. Спасатели вызвали на место сотрудников отдела полиции, совместными усилиями он был задержан и передан в полицию для выяснения причин своего поведения, — рассказали спасатели МАСС у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент, добавив, что после беседы с полицейскими мужчину передали в медицинское учреждение.

На этой неделе произошло громкое происшествие — мужчина покончил с собой во время занятий в стрелковом тире. Мы узнали подробности о личности погибшего мужчины, по одной из версий, он был тяжело болен. А также побывали на месте происшествия и поговорили с владельцем тира.

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