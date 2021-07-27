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СК завел уголовное дело на новосибирца, который избил врача скорой, приехавшего к его сыну

Дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью

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Врач приехал на вызов к 9-летнему мальчику — и после конфликта с его отцом сам оказался в больнице

Врач приехал на вызов к 9-летнему мальчику — и после конфликта с его отцом сам оказался в больнице

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Следственный комитет завел уголовное дело на 38-летнего новосибирца, который избил фельдшера скорой помощи на вызове. Дело возбудили по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Конфликт новосибирца и фельдшера Семёна Кудина произошел в ночь с 12 на 13 декабря в квартире дома № 90/1 на улице Петухова. Мужчина вызвал скорую своему 9-летнему сыну, однако его возмутило, что бригада скорой отказалась надевать бахилы. В итоге медика самого увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами. Показания врача и отца ребенка о том, как всё происходило, разошлись — оба написали друг на друга заявления в полицию. НГС рассказывал их версии развития событий в ту ночь.

— Предварительно установлено, что в ночное время 13 декабря 2020 года, 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медицинскому работнику, — сообщили в Следственном комитете.

Ведомство планирует завершить расследование дела, с учетом собранных материалов, в короткие сроки.

В начале февраля новосибирец напал на фельдшера скорой за то, что он задавал вопросы его девушке, выпавшей из окна.

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СКуголовное делонападение на медика
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