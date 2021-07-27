СК завел уголовное дело на новосибирца, который избил врача скорой, приехавшего к его сыну

Следственный комитет завел уголовное дело на 38-летнего новосибирца, который избил фельдшера скорой помощи на вызове. Дело возбудили по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).
Конфликт новосибирца и фельдшера Семёна Кудина произошел в ночь с 12 на 13 декабря в квартире дома
— Предварительно установлено, что в ночное время 13 декабря 2020 года, 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медицинскому работнику, — сообщили в Следственном комитете.
Ведомство планирует завершить расследование дела, с учетом собранных материалов, в короткие сроки.
В начале февраля новосибирец напал на фельдшера скорой за то, что он задавал вопросы его девушке, выпавшей из окна.