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Названа возможная причина жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области

У него отказали оба двигателя

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При посадке самолет перевернулся

При посадке самолет перевернулся

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Обледенелые двигатели могли стать причиной жесткой посадки Ан-28

Появились подробности жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28, которая произошла 16 июля в Томской области. К отказу обоих двигателей могло привести их обледенение. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как следует из данных расшифровки бортовых самописцев, спустя полчаса полета оба двигателя с интервалом в несколько секунд отключились, предположительно из-за того, что покрылись льдом.

— При этом экипаж воздушного судна не включал противообледенительную систему. Почему она не была использована или не сработала — на этот вопрос предстоит ответить пилотам. Принятие мер экипажем на черном ящике не зарегистрировано, — пишет «112».

Также сообщается, что за 24 часа экипаж самолета выполнил 10 перелетов общей продолжительностью более 12 часов, что нарушает режим труда.

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в прошлую пятницу. Позже выяснилось, что он совершил жесткую посадку, но все люди на борту оказались живы.

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жесткая посадка самолетасамолетАн-28
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