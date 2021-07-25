Названа возможная причина жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области

Появились подробности жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28, которая произошла 16 июля в Томской области. К отказу обоих двигателей могло привести их обледенение. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как следует из данных расшифровки бортовых самописцев, спустя полчаса полета оба двигателя с интервалом в несколько секунд отключились, предположительно из-за того, что покрылись льдом.

— При этом экипаж воздушного судна не включал противообледенительную систему. Почему она не была использована или не сработала — на этот вопрос предстоит ответить пилотам. Принятие мер экипажем на черном ящике не зарегистрировано, — пишет «112».