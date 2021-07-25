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Над Гусинобродским шоссе поднялся столб дыма — объясняем, что происходит

На месте работают пожарные

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Дым видно издалека

Дым видно издалека

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В Новосибирске загорелась свалка на Гусинобродском шоссе

Вечером в воскресенье, 25 июля, жители Новосибирска заметили дым, который поднимается над Гусинобродским шоссе.

— Еду в пробке, вижу опять что-то горит, но непонятно, где и что. Дым приличный, — сообщила в редакцию НГС читательница.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного 112 в 18:14.

— Горит свалка около остановки «Зеленая роща», — говорилось в сообщении.

На месте работают полиция и пожарные. К моменту публикации НГС не удалось получить комментарий МЧС.

В середине июля на левом берегу загорелся мусорный полигон. Из-за тления запах гари распространился по городу. Окончательно потушить его смогли лишь спустя 4 дня.

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мусорный полигонпожарсвалка
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