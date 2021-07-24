На площади Кирова грузовик с цистерной оборвал провода

Цистерна оборвала троллейбусные провода в Новосибирске
Сегодня, 24 июля, утром грузовик с цистерной оборвал троллейбусные провода на площади Кирова в Новосибирске. Движение на участке затруднено.
Об инциденте рассказала читательница НГС Марина. Информацию подтвердили в службе 112:
— В 08:22 поступило сообщение, что грузовик оборвал провода на площади Кирова.
В пресс-службе ГИБДД пока не рассказали подробности инцидента.
Накануне НГС писал о том, что на линию в Новосибирске выходят два трамвая, на которые потратили почти 40 млн рублей. Посмотрите, как они выглядят.