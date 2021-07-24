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Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

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На площади Кирова грузовик с цистерной оборвал провода

Он стоит на кольце больше часа

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Фото сделали около 09:30

Фото сделали около 09:30

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Цистерна оборвала троллейбусные провода в Новосибирске

Сегодня, 24 июля, утром грузовик с цистерной оборвал троллейбусные провода на площади Кирова в Новосибирске. Движение на участке затруднено.

Об инциденте рассказала читательница НГС Марина. Информацию подтвердили в службе 112:

— В 08:22 поступило сообщение, что грузовик оборвал провода на площади Кирова.

В пресс-службе ГИБДД пока не рассказали подробности инцидента.

Рядом с площадью образовалась пробка

Рядом с площадью образовалась пробка

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Накануне НГС писал о том, что на линию в Новосибирске выходят два трамвая, на которые потратили почти 40 млн рублей. Посмотрите, как они выглядят.

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площадь Кироватроллейбусцистерна
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