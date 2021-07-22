«Все работники в шоке»: подробности трагедии в санатории, где умер подросток

Подростку, который умер сегодня вечером в санатории «Восток» под Новосибирском, стало плохо внезапно, и он просто упал. Об этом в редакцию сообщила читательница.



— Он бежал с газона на асфальт и упал головой. Ему делали искусственное дыхание, потом скорая приехала, но пропадало дыхание и не смогли реанимировать. Родителей вызвали, сказали — [ребенку] плохо. Приехали мама и папа, спросили, где ребенку плохо, им показали. Они пошли туда, и потом оттуда мама начала кричать. Все работники в шоке, у всех упадок сил, у многих дети, все переживают из-за этой трагедии, — написала она.