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«Все работники в шоке»: подробности трагедии в санатории, где умер подросток

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

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Мальчика реанимировали, но спасти его не удалось

Мальчика реанимировали, но спасти его не удалось

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Что произошло с подростком, который умер в санатории под Новосибирском

Подростку, который умер сегодня вечером в санатории «Восток» под Новосибирском, стало плохо внезапно, и он просто упал. Об этом в редакцию сообщила читательница.

— Он бежал с газона на асфальт и упал головой. Ему делали искусственное дыхание, потом скорая приехала, но пропадало дыхание и не смогли реанимировать. Родителей вызвали, сказали — [ребенку] плохо. Приехали мама и папа, спросили, где ребенку плохо, им показали. Они пошли туда, и потом оттуда мама начала кричать. Все работники в шоке, у всех упадок сил, у многих дети, все переживают из-за этой трагедии, — написала она.

Женщина также уточнила, что подростки приехали в санаторий на один или два дня организованной группой.

В Следственном комитете корреспонденту НГС рассказали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Следственный комитетумер подростоксанаторий
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