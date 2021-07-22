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«Не спасли»: под Новосибирском в санатории умер подросток

На месте работали полиция и скорая

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Трагедия произошла сегодня вечером

Трагедия произошла сегодня вечером

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Подросток бежал и умер в санатории «Восток» под Новосибирском

В четверг, 22 июля, в санатории «Восток», расположенном в поселке Мочище Новосибирской области, умер 15-летний мальчик.

— Знакомая сейчас отдыхает в санатории «Восток». Около 17:50 мальчик бежал и упал, сразу начали реанимационные мероприятия, потом скорая приехала, потом полиция. Целый час сотрудники и скорая проводили реанимационные мероприятия подростку. Не спасли, — сообщила в редакцию НГС читательница.

В ГУ МВД по Новосибирской области факт подтвердили, уточнив, что материалы переданы в Следственный комитет. В СК пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Корреспондент НГС дозвонился до санатория «Восток», однако там сообщили, что администрации уже нет на месте, а затем бросили трубку.

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