«Не спасли»: под Новосибирском в санатории умер подросток

Подросток бежал и умер в санатории «Восток» под Новосибирском
В четверг, 22 июля, в санатории «Восток», расположенном в поселке Мочище Новосибирской области, умер
— Знакомая сейчас отдыхает в санатории «Восток». Около
В ГУ МВД по Новосибирской области факт подтвердили, уточнив, что материалы переданы в Следственный комитет. В СК пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Корреспондент НГС дозвонился до санатория «Восток», однако там сообщили, что администрации уже нет на месте, а затем бросили трубку.